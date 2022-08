Tragedia al lago, il "giallo" della bambina sfuggita ai controlli

La Procura si affida all'autopsia per cercare di capire come Mariia Markovetska sia stata inghiottita dal Lago di Revine malgrado i volontari del Grest del Campus San Giuseppe avessero avuto istruzioni di tenersi verso il centro dello specchio per evitare proprio che i bambini andassero dove l'acqua è più alta