Ruba all'ecocentro 10mila euro in ferro ed elettrodomestici, denunciato

I carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, al termine di indagini, hanno denunciato per furto aggravato continuato un 62enne di origini marocchine, già noto alla giustizia, che nel mese di settembre scorso, nell'arco di una quindicina di giorni, dopo aver tagliato la recinzione del centro raccolta differenziata di Revine Lago si è impossessato di vari componenti ferrosi, elettrici ed elettronici per un danno quantificato in 10mila euro circa. Già nello scorso mese di ottobre i militari dell'Arma avevano denunciato, in un'operazione simile, due persone sorprese mentre tentavano di asportare apparecchi televisivi dal centro di raccolta di Oderzo.