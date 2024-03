Schianto mortale, processo con il rito abbreviato per il responsabile

Sarà giudicato con il rito abbreviato il ragazzo 20enne di Tarzo che il 4 aprile dell'anno scorso causò la tragedia in cui perse la vita Danny Mattiuz, un 28enne residente a Cison di Valmarino. Il processo, in cui il giovane è difeso dall'avvocato Francesco Chiesura (i familiari di Mattiuz sono invece rappresentati dall'avvocato Paolo Pastre) avrà luogo l'11 giugno prossimo.

L'incidente era avvenuto nel comune di Revine, lungo la strada dei Laghi. A provocare lo schianto tra la Mini cooper del 20enne e la moto Triumph con in sella Mattiuz sarebbe stata una immissione della vettura fatta senza rispettare la precedenza.

Intorno alle 17 di quel 4 aprile la Mini cooper avrebbe approcciato alla strada da sinistra non accorgendosi, forse per una distrazione, dell'arrivo di Mattiuz. Il violentissimo impatto era avvenuto lungo la fiancata sinistra dell'auto e non aveva lasciato scampo al centauro, morto per le lesioni riportate. La Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo di indagine a carico del 20enne ipotizzando il reato di omicidio stradale. Nei confronti del giovane automobilista erano stati anche disposti i test tossicologici che avevano dato esito negativo. Sulla salma di Danny Mattiuz invece non era stata disposta l'autopsia.

Una perizia cinematica sull'incidente stabilì che la moto viaggiava ad un velocità compresa tra i 90 e 100 chilometri all'ora in una strada dove però i limite è 70. Gli accertamenti chiarirono quindi che il sinistro fu provocato da un concorso di colpa non essendo lo schianto da considerare come il risultato della sola omissione da parte dell'automobilista.