Scomparso da casa giovedì pomeriggio, ricerche in corso per trovare un 72enne

Sono scattate nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, intorno a mezzanotte, le ricerche di Danilo Santuz, 72enne residente a Dosson di Casier, scomparso da ieri pomeriggio nella zona del Pian de le Femene a Revine Lago.

Danilo è alto 1.75 metri, ha i baffi, ma non si sa come fosse vestito quando è partito, potrebbe avere avuto con sé uno zaino. Uscito di casa giovedì mattina verso le 8.30, si presume sia arrivato verso le 10 al parcheggio del Pian de le Femene per poi allontanarsi a piedi, senza più tornare. Il cellulare risulta non raggiungibile. Le ricerche si stanno concentrando nella zona tra il San Boldo e Visentin, sia sul versante trevigiano che Bellunese.

Al lavoro sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Belluno, coadiuvate da esperti in tipografia applicata al soccorso, 4 unità cinofile, 3 unità Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), l’unità del comando locale di Treviso, coordinati dal capoturno provinciale. Sul posto anche il soccorso alpino delle prealpi trevigiane, i carabinieri, la guardia di finanza, i volontari e l’elicottero della Protezione civile regionale. Le ricerche stanno andando avanti da ore in tutto il territorio comunale e nei dintorni ma, al momento, di Danilo non è ancora stata trovata traccia. Il sindaco di Revine Lago, Massimo Magagnin, commenta ai nostri microfoni: «Ho chiesto ai nostri volontari della Protezione civile di rendersi disponibili nelle ricerche in corso in queste ore. So che il 72enne disperso non viveva nella zona di Revine ma mi auguro possa essere ritrovato il prima possibile».