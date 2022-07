Tragedia a Revine Lago, il Vescovo Pizziolo: «Fare chiarezza al più presto»

Raggiunto dalla notizia della tragica scomparsa della bambina di origine ucraine Mariia, che si trovava insieme ad altri coetanei e adulti, presso il lago di Revine, il vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, ha voluto manifestare il suo profondo dolore e la propria vicinanza ai familiari della piccola, in particolare ai genitori. Oltre a pregare per quanti sono più direttamente coinvolti in questo tragico evento, il Vescovo spera si possa chiarire al più presto la dinamica di quanto è accaduto.