Bambina di due anni morsa al volto da un cane, trasportata al Ca' Foncello

Una bimba di appena due anni aggredita da un cane di grossa taglia che l'ha morsa al volto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno, poco dopo le 17 a Revine Lago in via Grava. Per soccorrere la piccola è stato necessario l'intervento del Suem 118 con ambulanza ed elicottero, mezzo con cui la piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. L'animale è di proprietà della famiglia della piccola. A dare l'allarme al 118 è stata la madre che non ha potuto evitare l'attacco.