Ladri di offerte fermati dai carabinieri dopo un doppio colpo

Denunciati per furto aggravato e continuato in concorso S.G., 53 anni, originario del salernitano e Z.A., 55 anni, calabrese. "Visitate" le chiese parrocchiali di Miane e Lago

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vittorio Veneto in collaborazione con i colleghi della Stazione di Cison di Valmarino hanno denunciato per furto aggravato e continuato in concorso S.G., 53 anni, originario del salernitano e Z.A., 55 anni, calabrese, dimoranti nel vittoriese ed entrambi già noti alle Forze dell'Ordine. I due sono stati intercettati e bloccati a Revine Lago a bordo di autovettura Renault Megane di cui era stata segnalata al 112 la presenza sospetta in zona.

Infatti la coppia è risultata artefice, prima di venire bloccata dai militari dell'Arma, di due "colpi" ai danni delle chiese parrocchiali di Miane e Lago dalle cui cassette delle offerte dei fedeli erano stati asportati complessivamente circa un centinaio di euro. La somma di denaro è stata recuperata così come la classica "attrezzatura da lavoro" utilizzata dai due malviventi (metro avvolgibile, nastro adesivo, leverino, ecc.).