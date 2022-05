Incendio distrugge una legnaia, al lavoro i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio, a Tarzo in via Pecolle, per un incendio che distrutto un ricovero in cui era presente della legna e alcuni attrezzi che sono stati distrutti dalle fiamme. Non si sono registrati feriti o intossicati e fortunatamente anche l'abitazione adiacente non ha riportato danni. Il fumo era ben visibile in tutta la vallata e aveva inizialmente destato qualche preoccupazione tra i residenti. I pompieri hanno avuto ragione rapidamente del fuoco. Sul posto anche la polizia locale.