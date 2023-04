Perde il controllo della moto da cross e finisce in un dirupo, 69enne ferito grave

Questa mattina verso le 10.40 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato dalla Centrale del 118, per un motociclista rimasto ferito dopo essere uscito dalla strada sterrata che stava percorrendo con un amico, a valle di località La posa, non distante dall'abitato di Tovena. L'uomo, B.P. di 69 anni, caduto nel bosco poco distante dalla strada, ruzzolando per almeno cinque metri, è stato raggiunto da una squadra, dal tecnico di elisoccorso sbarcato con il verricello e dell'equipe medica dell'elicottero di Treviso emergenza che gli hanno prestato le prime cure per un sospetto trauma alla colonna. Imbarellato e caricato sull'ambulanza arrivata in supporto assieme a un'automedica, l'infortunato è stato traferito in un luogo agevole per il successivo imbarco e trasporto in ospedale a Treviso.

Se la sono cavata con ferite fortunatamente lievi anche gli sfortunati protagonisti di due incidenti stradale avvenuti a Motta di Livenza, in via Aldo Moro, e ad Arcade, in via degli Alpini: nel primo caso un motociclista si è scontrato con un'auto ed è stato disarcionato dal mezzo, nel secondo un ciclista è stato urtato da un mezzo pesante ed è finito a terra. Entrambi gli incidenti hanno visto intervenire il Suem 118.