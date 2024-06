Polizze vita "fantasma", chiesti 4 anni per una 58enne

Quattro anni di reclusione. E' quanto chiesto oggi 5 giugno dalla pubblica accusa nei confronti di Katia Spadetto, una 58enne di Revine Lago, accusata di aver truffato almeno un trentina di suoi “clienti” (sette di loro si sono costituiti come parte civile assistiti dagli avvocati Alessandra Rech e Graziana Cenna) che le avevano affidato denaro in cambio della sottoscrizione di polizze vita “fantasma”. La Spadetto, che era la titolare fino al 2016 della "Kanto Assocurazioni", tra il 2015 e il 2019 avrebbe promesso ai sottoscrittori dei prodotti ad altissimo rendimento - fino anche al 25% in qualche mese - che però sarebbero stati del tutto falsi. La 57enne avrebbe rilasciato anche ricevute, moduli e contratti su carta intestata, con timbri di agenzie assicuratrici inesistenti o di altre attive ma non abilitate ad operare su quella tipologia di polizze. Un sistema con cui avrebbe raccolto diverse centinaia di migliaia di euro, raggirando, secondo l’accusa della Procura, una ampia clientela fra il Vittoriese, il Quartier del Piave, la Pedemontana del Grappa e il Coneglianese.

Tra i truffati c'è chi le avrebbe dato la bellezza di 25mila euro per vedersi restituire qualche centinaio di euro di interessi e qualche buono benzina. Poi, dopo diversi mesi, sotto le pressanti richieste di rientrare del capitale, avrebbe restituito soltanto 5mila. E chi con queste "polizze fantasma" ci avrebbe perduto una decina di migliaia di euro, come come un cinquantenne di Zero Branco che ha visto volatilizzarsi oltre 12mila euro. A una delle persone costituite come parte civile la Spadetto avrebbe rivolto anche delle minacce, dicendogli delle frasi del tipo : "So dove abiti, se continui a chiedermi i soldi finisce male".

Per la difesa si tratta di una questione che avrebbe dei profili prevalentemente civilistici. I truffati, tra l'altro, avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che fosse impossibile che i loro soldi avessero una resa così alta a breve termine. La sentenza è attesa, dopo le repliche, il prossimo 10 luglio.