Si infortuna mentre percorre la Monaco-Venezia, interviene il Soccorso Alpino

Poco prima della 17 di ieri, 7 agosto, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato dalla Centrale del 118 di Treviso, per un'escursionista caduta in località Santa Maria di Revine, nei pressi dell'ex cava di pietra. La 47enne tedesca, che stava percorrendo la Monaco - Venezia con un'amica, si era fatta male al ginocchio e non era più in grado di camminare. Trovandosi in un bosco fitto e sotto il cavo di una vecchia teleferica, non è potuto intervenire l'elisoccorso. Una squadra ha quindi raggiunto l’infortunata, l'ha stabilizzata e imbarellata per poi calarla un centinaio di metri fino alla strada sterrata, dove è stata affidata all'ambulanza diretta a Vittorio Veneto.

Due turisti olandesi, affaticati dopo un'escursione in montagna lungo il sentiero che porta al lago Limedes sul passo Falzarego sono stati soccorsi nella notte dai vigili del fuoco. Due loro compagni, poco dopo le 22 di lunedì, arrivati sulla strada SR 48, hanno dato l'allarme e aspettato i soccorsi. I vigili del fuoco arrivati da Cortina d'Ampezzo, sono andati incontro agli escursionisti lungo il sentiero trovandoli in buone condizioni, ma estremamente stanchi. La coppia è stata aiutata dal personale dei vigili del fuoco a percorrere il tratto finale e ricongiungersi con le altre persone che avevano dato l'allarme. Sul posto anche il personale del soccorso alpino.