Rubano capi d'abbigliamento da un magazzino: denunciate due donne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Conegliano nelle scorse hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, la 43enne H.I. e la 19enne K.S. che nel pomeriggio di sabato sono state sorprese a rovistare in un magazzino di abbigliamento di San Vendemiano. Le due donne sono state infatti scoperte mentre indossavano illegittimamente capi di abbigliamento per circa 100 euro. Una volta proceduto alla denuncia di entrambe, la merce è stata poi restituita dai militari al legittimo proprietario.