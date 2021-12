Escursione al Bivacco dei Lòff, disperso un Alaskan Malamute

Sabato mattina, 11 dicembre, il Soccorso alpino delle Prealpi trevigiane è stato allertato verso le ore 11 da un gruppo di cinque ragazzi che avevano perso il cane che era insieme a loro, lungo il canale di fronte al Bivacco dei Lòff.

Temendo che, per cercare l'animale i cinque amici potessero mettersi in pericolo, una squadra è salita in quota avviando le ricerche di Pascal, un Alaskan Malamute bianco a chiazze grigie, nell'area circostante la struttura, senza però alcun esito. Successivamente alcuni soccorritori hanno iniziato a ridiscendere il canale dall'alto, mentre altri partivano dal basso e in tre riaccompagnavano i ragazzi alla macchina. Purtroppo Pascal non è stato ancora ritrovato. Domani, domenica 12 dicembre, i soccorritori tenteranno ancora di individuarlo. Pascal è docile e indossa una pettorina verde. Chiunque lo dovesse vedere può contattare questo numero: 347 5441255.