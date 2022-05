Continuano le ricerche di Valeria Rosato: setacciato il torrente Astego

Questa mattina tre tecnici del Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto hanno perlustrato il torrente Astego, da Crespano verso Paderno, per escludere che Valeria Rosato, l'88enne di Pieve del Grappa di cui non si hanno più notizie da domenica, potesse trovarsi lungo il greto o nelle sue acque. I soccorritori hanno scandagliato le pozze, verificando salti di roccia e controllando tra la vegetazione ripariale, con il supporto di una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Non è emersa alcuna novità. Valeria è alta un metro e 68, di media corporatura. Porta i capelli grigi chiari raccolti e ha occhi marroni. Indossa una felpa grigia e pantaloni grigi. È uscita di casa con una vestaglia rosso bordeaux, ma potrebbe non averla più addosso. Calza ciabatte nocciola. Chiunque l'avesse vista o abbia sue notizie è pregato di contattare i Carabinieri al numero 112.