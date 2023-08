Bici da 300 euro rubata a uno studente: 16enne denunciato per ricettazione

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato un 16enne della Castellana per ricettazione. A conclusione delle indagini, infatti, i militari dell'Arma hanno accertato come il giovane minorenne avesse acquistato una bici del valore di circa 300 euro, provento di un furto commesso nella serata del 6 agosto scorso in Piazza Donatori di Sangue a Castelfranco Veneto ai danni di uno studente 18enne del Padovano che aveva subito segnalato l'episodio ai carabinieri. La bicicletta, ritrovata dai carabinieri, è stata restituita al legittimo proprietario.