Ladri all'assalto del bancomat, il colpo però fallisce

Hanno prima oscurato le telecamere di videosorveglianza, probabilmente con una bomboletta di vernice spray, poi hanno cercato di scardinare il bancomat utilizzando un piede di porco. Ad essere preso di mira, nella notte scorsa, attorno all'1.20 circa, è stato lo sportello bancomat della Banca delle Terre Venete di Riese Pio X, in via Toti. Il tentativo dei ladri è andato in fumo per lo scattare del sistema d'allarme che ha costretto i malviventi alla fuga. I malviventi sono stati costretti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo sul posto di una pattuglia del nucleo radiomobile. I danni sono stati limitati al solo sportello, leggermente danneggiato. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Si tratta del primo assalto agli Atm della Marca in questi primi giorni del 2022.