Delitto di Vanessa, riunite le denunce a carico del presunto killer

Sono stati riuniti i due fascicoli che aperti a carico di Bujar Fandaj, l'imprenditore 40enne di origine kosovara che il 19 dicembre scorso si sarebbe macchiato del femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne (che era incinta e madre anche di un figlio di 5 anni) trucidata all'interno della propria casa di Riese Pio X.

La prima inchiesta su Fandaj risaliva alla fine dell'ottobre scorso ed era relativa ai reati di stalking, revenge porn e violazione di domicilio. Tutto era nato da una denuncia di Vanessa arrivata il giorno dopo (il 26 ottobre) rispetto a quando il compagno Nicola Scapinello aveva ricevuto un messaggio telefonico nel quale il kosovaro gli averebbe rivelato che lui e la 26enne avevano una relazione clandestina, accompagnato da un video che ritraeva il presunto assassino e la vittima in atteggiamenti intimi. Quando aveva sporto la querela Vanessa aveva sostenuto che Bujar la ricattasse proprio con le immagini hot in modo da ottenere una serie di incontri che erano sfociati con dei rapporti fra i due. Ma l'accusa di violenza sessuale, originariamente presente nel capo di imputazione, era poi caduta. Fandaj ora deve quindi rispondere di omicidio volontario pluriaggravato (tra le contestazioni è presente anche la premeditazione) oltre che dei reati compresi nella prima denuncia.

Secondo la Procura l'uomo, che aveva avuto una storia con la Ballan per almeno due anni prima che la giovane la interrompesse durante la scorsa estate, avrebbe avuto un atteggiamento persecutorio nei confronti della donna barbaramente uccisa perché voleva che lei lasciasse il suo compagno e andasse a vivere con lui. Tra le prima querela e l'omicidio i due non si sarebbero più sentiti ma Fandaj sarebbe venuto a sapere dello stato interessante di Vanessa. Così una volta compreso di averla perduta per sempre sarebbe andato a casa sua e l'avrebbe uccisa.

Il 40enne era atteso lo scorso 30 gennaio per l'interrogatorio davanti al pubblico ministero Michele Permunian, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia pochi giorni dopo il suo arresto. Ma Bujar anche in quella occasione non si era presentato. I suoi legali, gli avvocati Chiara Mazzocato e Daria Bissoli, non hanno ancora deciso se e quando il kosovaro si sottoporrà al confronto con gli inquirenti.