Choc all'Eurospin, le colleghe di Vanessa: «Quell'uomo la molestava»

Fandaj Bujar, il 41enne kosovaro, presunto killer di Vanessa Dallan, 26 anni, aveva conosciuto la sua vittima come cliente del supermercato Eurospin di Riese Pio X e qui la notizia dell'omicidio è piombata come una doccia gelata, lasciando sotto choc dirigenza e colleghi di lavoro della donna. Vanessa, da alcuni anni dipendente del market, era in maternità da circa due settimane (era incinta di tre mesi) e di recente aveva consegnato un certificato medico al direttore, tra i più sconvolti dalla notizia. «Mi aveva portato l'altro ieri il certificato medico e quindi può immaginare adesso che immagine ho di lei, da esserci a non esserci più» ha commentato Alberto Pompeo, il direttore del market «lei era in via cautelativa in maternità su direttive dell'azienda. Faccio capire come si possa accanirsi su una ragazzina, posso ricordarle del sorriso che ha, degli occhi che aveva, del buonumore che ci portava ogni giorno. E' la prima volta che sento una cosa del genere: questo signore qui è un criminale, è uno schifo».

C'è chi ricorda però molto bene il comportamento troppo pressante del 41enne. «Gli rompeva le scatole, lei non ci raccontava molto» dice Vanessa, omonima della vittima e con cui condivideva lo stesso giorno di nascita, il 4 gennaio «non faceva apprezzamenti ma gli rompeva le scatole come a noi che ogni tanto abbiamo quel cliente un pò più appiccicoso, questo era uguale. Mi spiace perchè la conoscevo da tre anni e l'aveva vista due settimane fa prima che andasse in maternità».