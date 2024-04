Femminicidio di Vanessa, subito a giudizio l'artigiano 40enne

Subito il processo per il femminicida di Vanessa Ballan, la donna di 26 anni, madre di un bambino di 5 anni e che al tempo del delitto era incinta di 12 settimane, uccisa a coltellate nella sua casa di Spineda, a Riese Pio X il 19 dicembre scorso. «Entro la metà del mese di giugno - ha detto oggi il Procuratore Marco Martani - chiuderemo le indagini e chiederemo il rito abbreviato nei confronti di Bujar Fandaj».

Il pubblico ministero che sta coordinando le indagini sembra molto scettico sulla versione data dall'artigiano kosovaro di 40 anni - accusato di omicidio volontario premeditato e pluriaggravato - secondo cui quella mattina di dicembre si sarebbe recato a casa di Vanessa per avere una spiegazione sui motivi che avevano spinto la vittima a denunciarlo, alla fine di ottobre, per stalking e revenge porn. La Ballan aveva detto ai carabinieri che Bujar, con cui avrebbe intrattenuto un rapporto "clandestino" fino alla scorsa estate, l'avrebbe anche ricattata tramite dei video ripresi durante la loro intimità per ottenere altri rapporti sessuali. Uno di questi era stato mandato anche al compagno, Nicola Scapinello, che avrebbe così convinto la 26enne ad andare a sporgere querela. «Poi - aveva scritto l'omicida in una dichiarazione scritta - abbiamo avuto una colluttazione, lei ha preso un coltello e ha cercato di ferirmi. Una volta disarmata l'ho colpita ma l'ho fatto per difendermi».

Sono in corso ancora delle verifiche sulle parole del kosovaro ma l'idea degli investigatori è che Fandaj, saputo che Vanessa aspettava un altro figlio dal suo compagno Nicola Scapinello, avrebbe visto tramontare definitivamente la possibilità che lei lasciasse Nicola e andasse a vivere con lui insieme al figlioletto di 5 anni. E l'avrebbe assassinata.