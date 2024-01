Fleximan in azione nella Marca, autovelox divelto a Riese Pio X

Fleximan ha colpito ancora e, questa volta, a essere abbattuto è stato un autovelox in provincia di Treviso. Il blitz è avvenuto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, verso l'una. Tagliato con un flessibile il palo che sosteneva il rilevatore di velocità lungo il rettilineo della provinciale 667, via Kennedy in quel tratto, nella frazione di Vallà a Riese Pio X.

Il dispositivo Red&Speed Evo L1 era già finito al centro di numerose polemiche e ricorsi da parte degli automobilisti trevigiani. Nel gennaio del 2021 una sentenza del giudice di pace di Treviso, Luigi Rizzo, aveva dichiarato il rilevatore di velocità non omologato, accogliendo il ricorso di un automobilista di 45 anni multato con una sanzione di 292 euro. Da allora il velox era rimasto in funzione, almeno fino alla scorsa notte quando Fleximan ha tagliato il palo con un flessibile, lasciando il rilevatore di velocità nel fosso a lato della carreggiata. Sul posto, al chilometro 5 della strada provinciale, sono intervenuti i carabinieri che ora indagano per provare a risalire all'identità del misterioso giustiziere degli autovelox. Un fenomeno che, nelle ultime settimane, si è diffuso a macchia d'olio in tutta Italia con numerosi rilevatori di velocità abbattuti nella notte.