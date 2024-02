Perde la vita schiacciato dal muletto, lunedì l'autopsia su Adriano Gallo

Ci sarà lunedì prossimo 11 febbraio l'autopsia su Adriano Gallo, il 71enne ex titolare della Cimpa di Borgoricco (Padova), ditta specializzata nella commercializzazione di fertilizzanti e concimi, morto il 7 febbraio in un incidente sul lavoro accaduto presso l'azienda florovivaistica "Baggio Alessio" a Vallà di Riese Pio X. Ad effettuare l'esame posto mortem sarà l'anatomopatologo Alberto Furlanetto.

Intanto, mentre gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 e gli inquirenti della Procura sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del fatto, il pubblico ministero Michele Permunian (il fascicolo è però destinato a passare al sostituto procuratore Gabriella Cama) ha aperto una inchiesta per omicidio colposo. Ad essere iscritto nel fascicolo, per quanto al momento si tratti di un atto dovuto e soltanto a sua garanzia, è uno dei figli di Gallo che risulta essere il titolare dell'azienda a conduzione familiare. Il muletto e il camion da cui si è staccato sono stati sottoposti a sequestro

L'incidente era avvenuto quando la vittima aveva appena terminato di scaricare del terriccio. Il muletto, forse non assicurato a dovere alla sponda del camion, gli era piombato addosso schiacciandolo. Il titolare dell'azienda di Vallà insieme ad alcuni residenti, attirati dal rumore causato dalla caduta del muletto, aveva lanciato l'allarme vedendo l'uomo intrappolato. Pare che quella consegna dovesse essere fatta proprio dal figlio e che all'ultimo sia stato sostituito dal padre, in pensione da alcuni anni. E' probabile che su questa che è la prima morte sul lavoro in provincia di Treviso nel 2024 venga disposto un accertamento tecnico irripetibile con il compito di accertare le cause della tragedia.