Omicidio di Vanessa, l'ultimo messaggio al cellulare del compagno

L'ultima comunicazione via Whatsapp, quello che gli è costata la denuncia sporta a fine ottobre, non l'avrebbe inviata al telefonino di Vanessa. A riceverla sarebbe stato invece Nicola. Un messaggio in cui Bunjar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso perché accusato dell'omicidio dalla giovane donna avvenuto il 19 dicembre scorso, sarebbe stato molto esplicito sulla natura del rapporto con la Ballan e che sarebbe stato accompagnato anche da un video dei loro momenti di intimità. Vanessa e Nicola, a quel punto, avrebbero avuto un chiarimento e avrebbero preso la decisione di andare entrambi dai carabinieri per esporre la cosa e sporgere querela. La 26enne avrebbe infatti raccontato al compagno che il 40enne artigiano kossovaro, con cui avrebbe avuto una "liason" dal 2021 e che nell'estate del 2023 sarebbe stato scaricato, avrebbe utilizzato quei messaggi per ottenere dalla ragazza altri incontri che sarebbero terminati con la consumazione di rapporti sessuali.

Questa è la novità che emerge dalla indagini sulla morte violenta e tragica di Vanessa Ballan. La Procura ha deciso di effettuare anche un test di paternità sul feto che la 26enne aveva in grembo da circa 2 mesi e mezzo: una delle ipotesi è infatti che Bunjar abbia saputo che la giovane era incinta e che questo sia stato il movente che lo spinto ad introdursi nella casa dove i due avrebbero avuto una violenta discussione prima dell'assassinio, avvenuto con 6 coltellate mortali (due hanno raggiunto la donna solo di striscio).

Fandaj e Vanessa avrebbero vissuto la loro storia praticamente alla luce del sole. Lui per tutti era però soltanto un "buon amico", uno che frequentava spesso la casa. In più di qualche occasione avrebbe anche pranzato insieme a Nicola, che per quasi due anni sarebbe stato all'oscuro della relazione. Poi, l'estate scorsa, la rottura voluta da Vanessa e la campagna persecutoria messa in atto nei suoi confronti perché cambiasse idea. «Se non lo lasci io racconto tutto al tuo compgno. Verrà fuori un casino, mi dispiace per il bambino ma perderai anche il suo affidamento». Minacce andate avanti per mesi, a quanto si legge nella denuncia, probabilmente sottovalutate dalla Ballan. Fino a quando, la sera del 25 ottobre, si sono materializzate con un messaggio che sarebbe arrivato al cellulare del compagno.

Intanto, come già preannunciato, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha proclamato una giornata di lutto regionale nella giornata di venerdì 29 dicembre in occasione dei funerali della giovane madre di Castelfranco Veneto Vanessa Ballan. Le esequie, in Duomo a Caastelfranco, verranno celebrati dal vescovo di Treviso Michele Tomasi.

«La drammatica vicenda della giovane concittadina Vanessa Ballan, che ha perso la vita in modo così violento con la creatura che portava in grembo - si legge nel provvedimento del Presidente - ha gettato nello sconforto due famiglie, le loro comunità e suscitato in tutti noi un profondo senso di sgomento. Ho chiesto che sia decretato il lutto regionale, come messaggio corale delle istituzioni contro ogni violenza di genere: i casi di Vanessa – e di Giulia – sono e debbono essere uno spartiacque, suscitando una risposta collettiva contro crimini che non possono restare relegati alle cronache. Anche nei confronti di tante donne e tante giovani che possono trovare il coraggio di denunciare, se la società tutta si dimostra unita nel condannare i violenti e, nel contempo, nel tendere la mano a chi chiede aiuto. Invito quindi tutte le istituzioni ad apporre le bandiere a mezz’asta e sono certo che ognuno di noi – privati cittadini, commercianti ed imprese - saprà interpretare nella maniera migliore questo lutto regionale. Voglio farmi portavoce anche del cordoglio di tutti i veneti alle famiglie Scapinello e Ballan, per la perdita di Vanessa e della giovane creatura che aspettava».

Venerdì 29 dicembre 2023, dunque, su tutto il territorio regionale verrà disposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera della Regione del Veneto. L’invito agli Enti pubblici veneti è inoltre quello di unirsi nella manifestazione del cordoglio e promuovere occasioni di riflessione in tutte le sedi istituzionali sul tema della violenza di genere.

«È un atto importante, sono molto d’accordo perché è necessario il coinvolgimento della comunità tutta ed è giusto che le istituzioni siano in prima fila, inchinandosi di fronte al dolore e alla rabbia che il fenomeno del femminicidio comporta. Ovviamente sono proprio le istituzioni chiamate a forme più precise ed efficaci di intervento, non a caso come opposizione abbiamo destinato la quota di nostra competenza di 40 milioni di euro per finanziare i progetti di contrasto della violenza degli uomini sulle donne, i centri antiviolenza e la formazione». Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dopo la proclamazione del lutto regionale in Veneto per l’assassinio di Vanessa.