Omicidio di Vanessa, cosa dicono le carte

"Fandaj aveva iniziato a manifestare gelosia e possessività: pretendeva che Vanessa lo tenesse costantemente aggiornato sui suoi spostamenti, insisteva affinché lasciasse il suo convivente, le inviava messaggi contenenti minacce". Le scriveva, ad esempio, "ti rovino la vita, mi dispiace per tuo figlio, vammi a fare denuncia". Questo emerge dall'ordinanza con cui il gip Carlo Colombo conferma la custodia cautelare in carcere per Bujar Fandj, l'imprenditore kosovaro 40enne accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Spineda, una frazione del comune di Altivole, nella mattina del 19 dicembre scorso.

"Vanessa amore mio, ti voglio tanto bene, ti prego torniamo come prima. Sei la mia bellissima" scriveva Bunjar su un foglio di carta A4 ritrovato dai carabinieri nel vano porta oggetti del furgone intestato alla "7 Color", la sua ditta, a testimonianza di quella che era diventata una ossessione per quella donna con cui aveva avuto un relazione clandestina ma che Vanessa aveva voluto troncare a causa, scrive il gip "dei comportamenti assillanti, minacciosi e perfino violenti". A luglio di quest'anno Fandaj "per nulla rassegnato, aveva intensificato le condotte moleste, anche sul luogo di lavoro, e minacciava Vanessa di divulgare filmati e fotografie realizzati in momenti di intimità, minaccia che si è concretizzata con l'invio di un filmato a Nicola Scapinello".

L'omicidio sarebbe non il risultato di un raptus omicida ma di un gesto premeditato. Avrebbe infatti pianificato il delitto, scegliendo il momento adatto, aggirando la telecamera di sicurezza che riprende l'area dell'ingresso, predisponendo gli strumenti necessari - il martello per sfondare la porta, coltello per ucciderla - con lucida ferocia. Colombo dice anche che "l'attivazione nei giorni immediatamente precedenti di una nuova scheda Sim e il recente rinnovo del passaporto sono ulteriori elementi che denotano la pianificazione del delitto, addirittura nei giorni o nei mesi antecedenti".