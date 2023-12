Omicidio di Riese Pio X, impugnata l'ordinanza che ha messo Bujar Fandaj in carcere

La difesa di Bunjar Fandaj, l'artigiano 40enne di origine kosovara in carcere perché accusato dell'omicidio di vanessa Ballan, ha impugnato al Tribunale del Riesame di Venezia l'ordinanza con la quale il gip Carlo Colombo aveva disposto nei confronti dell'uomo misura cautelare del carcere. Secondo i legali di Fandaj, gli avvocati Chiara Mazzocato e Daria Bissoli, le motivazioni sarebbero lacunose se non proprio illogiche.

In particolare i difensori fanno riferimento alla telefonata con cui Bunjar avrebbe detto di aver commesso una "brutta cosa" e di volersi costituire il giorno dopo dai carabinieri di Riese Pio X, paese dove è avvenuto l'assassinio. Per la Procura quella chiamata, che il 40enne avrebbe fatto nel pomeriggio del 19 dicembre dopo la morte di Vanessa, uccisa con otto coltellate di cui sei profonde, avrebbe un contenuto confessorio. Tesi che però non convince i legali che hanno impugnato l'ordinanza del gip di Treviso e che quella telefonata vorrebbero venisse ascolta dai giudici veneziani del Tribunale della Libertà.

Fandaj, in carcere da oltre una settimana, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma non è escluso che entro la fine di gennaio possa rendere interrogatorio davanti al pubblico ministero Michele Permunian, che a suo carico ha aperto un fascicolo per omicidio volontario pluriaggravato.