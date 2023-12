Uccisa a coltellate, Vanessa e il suo assassino erano stati amanti

Vanessa Ballan e Bujar Fandj erano stati amanti. Ma un anno fa la loro relazione era finita: lui però non accettava la rottura ed aveva cominciato a infastidirla tanto che lei, nell'ottobre scorso, lo aveva denunciato per stalking. Fandj, 40enne, autotrasportatore kosovaro residente ad Altivole, contrariamente a quanto era trapelato nel corso del pomeriggio, è ancora in fuga ed è attivamente ricercato.

Il presunto killer perseguitava Vanessa da tempo. Da quando lei lo aveva lasciato, era il 2022, la sua vita si era trasformata in un incubo. Fandj avrebbe cominciato a minacciarla, anche di morte, presentandosi al supermercato Esselunga di Riese Pio X dove Vanessa lavorava come cassiera. Ad ottobre il kosovaro le avrebbe poi detto della sua intenzione di mettere sul web alcuni video che ritraevano i due nell'intimità: a quel punto Vanessa Ballam si sarebbe decisa a presentare querela. E qualche giorno dopo i carabinieri avevano effettuato una perquizione a casa di Fandj, che risulterebbe incensurato, ed avevano sequestrato il computer e il telefono cellulare.