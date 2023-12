Omicidio di Vanessa Ballan, le reazioni della politica e del sindacato

«Quanto accaduto nella nostra provincia ci lascia sgomenti: ancora una donna vittima di violenza brutale e assassina. Purtroppo, dopo la grande emozione che ha attraversato il Paese a seguito dell’assassinio di Giulia Cecchettin, oggi piangiamo un’altra giovane vita spezzata, quella di Vanessa, mamma di un bimbo di 4 anni e incinta del secondo figlio». Lo dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso, commentando la notizia di oggi relativa all’uccisione della 27enne Vanessa Ballan a Spineda di Riese Pio X.

«Tutto questo orrore è inaccettabile – dichiara ancora Zorzi – ci auguriamo che l’assassino venga assicurato alla giustizia senza sconti. Il femminicidio è un crimine infame che merita pene severe e certe. Ci stringiamo al dolore della famiglia della vittima e al cordoglio di tutta la comunità di Spineda. In questi casi le parole servono a poco: dobbiamo tutti metterci di impegno, ognuno per il suo ruolo, nella consapevolezza che per debellare questa piaga dobbiamo sentirci tutti chiamati a fare la nostra parte».

«Non abbiamo imparato nulla dalla morte di Giulia Cecchettin? - si chiede invece Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto - apprendo della morte violenta di un’altra giovane donna nel nostro Veneto, questa volta a Riese Pio X, in provincia di Treviso. E la sua morte, dalle prime indiscrezioni che si leggono online, sarebbe avvenuta per mano di un conoscente. Di una persona che, come nel caso di Giulia e di tante altre “Giulie”, era vicina e conosceva la vittima: Vanessa Ballan, questo è il suo nome».

«Ma dov’è quel cambiamento - continua il segretario generale della Uil Veneto - di cui abbiamo parlato tutti dopo la morte di Giulia? Questa notizia mi ha distrutto dentro, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel momento in cui si pensava alla rinascita, ad un momento corale in cui tutti insieme prendevamo coscienza dell’importanza di fare qualcosa, ognuno la sua parte, con impegno pieno. La Uil Veneto coglie l’occasione per esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia della ragazza a cui è stato tolto il futuro così prematuramente».