Delitto di Riese, il 30 gennaio Fandaj sarà sentito dagli inquirenti

«A mio avviso non ci sono gli elementi per ravvisare una violazione di legge». Lo ha detto oggi, 11 gennaio, il Procuratore della Repubblica Marco Martani annunciando che le tre relazioni sulla denuncia che Vanessa Ballan, vittima di un femminicidio avvenuto la mattina del 19 dicembre ad opera del 40enne kosovaro Bujar Fandaj, sono state inviate alla Procura generale di Venezia e quindi al ministero della Giustizia il 29 dicembre scorso. Martani non ha escluso che il Guardasigilli mandi una ispezione a Treviso ma la considera una "eventualità piuttosto remota".

Intanto il prossimo 30 gennaio sarà il giorno in cui il killer avrà la possibilità di dare la sua versione di quanto successo. Per quella data sarebbe infatti stato fissato l'interrogatorio dell'artigiano che avrebbe ucciso la 26enne, incinta di 10 settimane, dopo essersi introdotto nella sua casa di Riese Pio X. Il femminicidio sarebbe avvenuto dopo un violento pestaggio di Vanessa, colpita al volto prima di terminare a terra e essere freddata con otto coltellate, di cui due, che hanno perforato cuore e polmoni, sarebbero state quelle mortali.

«Vanessa amore mio, ti voglio tanto bene, ti prego torniamo come prima. Sei la mia bellissima» scriveva Bunjar su un foglio di carta A4 ritrovato dai carabinieri nel vano porta oggetti del furgone intestato alla "7 Color", la sua ditta, a testimonianza di quella che era diventata una ossessione per quella donna con cui aveva avuto un relazione clandestina ma che lei aveva voluto troncare a causa, scrive il gip nell'ordinanza che l'ha messo in prigione «dei comportamenti assillanti, minacciosi e perfino violenti». A spingere l'uomo alla mattanza sarebbe stato il fatto che Fadaj avrebbe saputo che Vanessa era incinta. Dopo aver insistito per mesi affinché lasciasse il compagno e andasse a vivere con lui Bujar avrebbe inviato, la sera del 25 ottobre, un messaggio sul telefonino del fidanzato in cui "vuotava il sacco" e allegava come prova le riprese dei rapporti intimi che aveva avuto con la donna. Poi, perduta ogni speranza, avrebbe deciso di affrontare la Ballan e di ucciderla.

La Procura ha disposto anche l'esame del Dna sul feto che Vanessa portava in grembo per stabilire se il padre fosse il suo compagno o lo stesso Fandaj, con cui la 26enne avrebbe avuto dei rapporti sessuali sotto la minaccia di rilevare la loro relazione. I risultati si sapranno nelle prossime settimane.