Escono di strada con l'auto, ritirate le patenti di guida a due automobilisti

Due automobilisti sono stati sanzionati nelle ore scorse dai militari dell’Arma a seguito di fuoriuscite autonome dalla sede stradale che per fortuna non hanno determinato conseguenze fisiche per i conducenti e per altri utenti della strada. Ai carabinieri di Castelfranco Veneto che sono giunti a Riese Pio X, in via Cendrole dopo un incidente stradale, il conducente 31enne uscito di strada si è rifiutato a sottoporsi ad accertamento alcolimetrico ed è stato pure trovato in possesso di un coltello della lunghezza di una ventina di centimetri. La patente di guida è stata ritirata all’automobilista, denunciato, oltre che per il citato diniego di sottoporsi all'alcoltest, anche per porto di oggetti atti a offendere.

In nottata, a Selva del Montello all’altezza dell’incrocio tra le vie Schiavonesca Nuova e via Pastro, militari della stazione di Nervesa della Battaglia sono intervenuti dopo che un 23enne alla guida della propria autovettura aveva perso il controllo della stessa abbattendo l'impianto semaforico. Sottoposto ad accertamento alcolimetrico, il giovane, illeso, è risultato positivo con tasso superiore di 1,5 gr/l.. Patente di guida ritirata e Autorità Giudiziaria informata.