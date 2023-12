Cane lupo scappa da un'abitazione, recuperato dai carabinieri

Singolare intervento di una pattuglia di Carabinieri sulla Strada Provinciale 81, nel comune di Riese Pio X. Un cane lupo è stato infatti avvistato da due giovani militari dell'Arma in transito in autovettura che si sono subito fermati intuendo che il "peloso" si era probabilmente allontanato da qualche abitazione privata. La pattuglia riusciva ad avvicinare il cane e, grazie alla corda di fortuna fornita da uno dei passanti frattanto fermatisi, a condurlo in sicurezza verso un vicino parco, chiamato "della poesia" perché dedicato al poeta trevigiano Andrea Zanzotto, ed a rintracciare la proprietaria, una giovane del luogo. Il cane, probabilmente approfittando dell'andirivieni di alcuni operai in abitazione, aveva guadagnato l'uscita di casa allontanandosi e la proprietaria accortasi presto dell'assenza, preoccupatissima, si era subito messa alla sua ricerca. Dopo circa un'ora l'intervento provvidenziale dei carabinieri che hanno riunito "Athos" alla sua proprietaria.