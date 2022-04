Incendio all'esterno di un'azienda agricola, intervengono i vigili del fuoco

L'allarme è stato lanciato nella tarda serata di giovedì, 21 aprile, da alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato il 115. Le fiamme hanno interessato un'attività lungo la strada provinciale 6, a Riese Pio X: in fumo soprattutto ramaglie e materiale vario che era rimasto accatastato all'esterno. Ignote per ora le cause. Rogo subito domato ed estinto