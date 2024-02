Incidente sul lavoro nel vivaio, operaio muore schiacciato da un muletto

Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 7 febbraio, intorno alle 11.30 circa, a Valla' di Riese Pio X, in via Ca' Miane nell'azienda florovivaistica "Baggio Alessio". Un operaio, G.A. 72enne di Borgoricco, per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da un muletto che lo ha schiacciato mentre lo stava manovrando. Il titolare e i colleghi hanno subito lanciato l'allarme. Medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero, hanno tentato disperatamente di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente. Troppo gravi le lesioni riportate. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Indagini sono in corso da parte del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che dovranno ora chiarire la dinamica dell'accaduto. La Procura di Treviso aprirà con ogni probabilità un fascicolo d'inchiesta. Si tratta del primo incidente mortale sul lavoro del 2024.

Ieri, 6 febbraio, un altro incidente sul lavoro mortale era costato la vita al titolare di una ditta individuale, Giovanni Corona, 65enne residente a Longarone ma originario di Erto (Pordenone). La sua ditta lavorava per conto della "Locagru" di Torino: stava installando una gru davanti a un palazzo quando, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di 27 metri.