Sembra neve ma è grandine, rallentamenti al traffico sulle strade

Una decina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti soprattutto nella zona di Castelfranco, Riese Pio X e Vallà. Due interventi in centro storico a Treviso per alberi pericolanti