Gira in bici ubriaca, i carabinieri la fermano e lei li minaccia: denunciata

Girava in bicicletta completamente ubriaca, rischiando di provocare un incidente. Quando i carabinieri l’hanno fermata è andata su tutte le furie.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 8 luglio una 46enne di Riese Pio X è stata fermata dai carabinieri su via Della Vittoria a Piombino Dese. La donna era visibilmente ubriaca e pedalava a zig zag, con le auto che cercavano di schivarla. I militari le hanno chiesto di sottoporsi all’alcol test ma lei non ne voleva sapere: ha cominciato a urlare, offendere e minacciare i carabinieri, ha tentato anche di metter loro le mani addosso. È dovuto intervenire il 118 per portarla all’ospedale di Camposampiero, dove è stata sottoposta ad accertamenti sanitari. È stata denunciata per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico.