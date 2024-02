Muore nel vivaio schiacciato da un muletto, la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, per ora senza nomi, sulla morte di Adriano Gallo, 71enne titolare di una ditta specializzata nella commercializzazione di fertilizzanti e concimi, la "Cimpa" di Borgoricco, vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri 7 febbraio, presso l'azienda florovivaistica "Baggio Alessio" a Vallà di Riese Pio X. Il muletto che ha travolto Gallo e e il camion da cui si sarebbe sganciato sono stati posti sotto sequestro. Nei prossimi giorni sulla salma dello sfortunato 72enne sarà effettuata l'autopsia.

L'incidente è avvenuto quando l'uomo aveva appena terminato di scaricare del terriccio. Il muletto, forse non assicurato a dovere alla sponda del camion, gli è piombato addosso e lo ha schiacciato. Il titolare dell'azienda di Vallà e alcuni residenti, attirati dal rumore causato dalla caduta del muletto, hanno subito lanciato l'allarme vedendo l'uomo intrappolato. Supportati dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che hanno sollevato il mezzo, medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero, hanno tentato disperatamente di rianimare il 71enne. Ma le lesioni riportate erano troppi gravi e Adriano Gallo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Con la Procura sull'incidente indaga anche il nucleo Spisal dell'Ulss 2. Quello accaduto ieri è primo incidente mortale sul lavoro del 2024 in provincia di Treviso dopo la lunga striscia di sangue del 2023. Adriano Gallo lascia la moglie Tatiana Scattolin, pensionata ex maestra di scuola primaria a Massanzago, e i due figli