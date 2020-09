Dissuasore di velocità rimosso, indagano i carabinieri

Misterioso episodio a Riese Pio X in via Rosina. Ignoti, forse nella notte tra domenica e lunedì, hanno danneggiato e rimosso i dissuasori di velocità che il Comune aveva appunto installato per evitare che gli automobilisti spingessero troppo sull'acceleratore. A rendersi conto di quanto avvenuto sono stati i carabinieri della stazione di Riese Pio X che hanno svolto un sopralluogo sul posto nel pomeriggio di lunedì. Sono in corso indagini per identificare il responsabile (anche se non si esclude siano più di uno) del gesto. Si ipotizza che ad aver agito possa essere stato un automobilista, forse stanco di quel rallentatore, o più semplicemente una bravata.

