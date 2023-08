Schiacciato da un macchinario, operaio ricoverato con un trauma toracico

Incidente sul lavoro stamattina, 30 agosto, alla Florian Legno, in via Castellana a Riese Pio X. Un operaio macedone di 36 anni, S.N., residente in paese, è rimasto ferito mentre stava lavorando ad una impaccatrice. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spisal di Treviso e i soccorritori del Suem 118, che hanno trasferito l'uomo con una eliambulanza all'ospedale di Treviso dove è stato ricoverato per un trauma toracico. Il 36enne si trova in condizioni serie ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto S.N., operaio specializzato occupato alla Florian Legno da diversi anni, aveva iniziato il turno alle 7 . Intorno alle 8 l'incidente: il macedone, che indossava i dispositivi di protezione individuale e lavorava su un macchinario in cui le protezioni di sicurezza erano state attivate - tanto che non sarebbe rimasto incastrato - sarebbe e scivolato ed è rimasto schiacciato all'altezza del torace. L'azienda ipotizza una fatalità oppure l'errore umano. La Procura ha comunque aperto una inchiesta per fare luce sull'episodio.