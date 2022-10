Trovato in casa con quasi 3 chili di droga, 25enne patteggia un anno e un mese

Probabilmente era stata una soffiata a far sì che la sua casa, a Riese Pio X, venisse tenuta d'occhio dalle forze dell'ordine. E così, nel corso del periodo di osservazione, l'abitazione era di sovente frequentata da persone diverse, che la visitavano per pochi minuti. Fino a quando è scattato la trappola: il ragazzo, subita una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di marijuana e un chilo e trecento grammi di hashish. Ed è scattato l'arresto. Il 25enne, incensurato e difeso dall'avvocato Simone Guglielmin, si è presentato oggi, 11 ottobre, davanti al gip Piera De Stefani dinnanzi alla quale ha patteggiato 1 anno e 1 mese per spaccio di stupefacenti. E' stato invece assolto, perchè "il fatto non sussite" dalla seconda incriminazione, quella relativa alla coltivazione di quattro piantine di marijuana.

I fatti risalgono all'aprile scorso. Al 25enne, nel corso della perquisizione, era stata travata "maria" suddivisa in 24 involucri di peso variabile e hashish, apparentemente già pronto alla vendita. Inoltre, dietro a due quadri in camera da letto, erano stati recuperati circa 3 mila euro, oltre al ritrovamento di una bilancino e una macchina per sottovuoto. Tutto il necessario, insomma, per la vendita della droga.