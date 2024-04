Seminò morte e paura sulle strade, nuova perizia per Steve Quintino

Steve Quintino, il giovane di 20 anni che la mattina del 1 ottobre del 2022 a San Zenone degli Ezzelini aveva rubato tre auto e a bordo di una di queste aveva causato l'incidente in cui era morto Mario Piva, un 67enne di Loria travolto a bordo della sua bicicletta mentre stava andando a trovare la figlia insieme alla moglie, sarà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo sostanzialmente i motivi del ricorso presentato dal legale del giovane, l'avvocato Paola Miotti.

Il difensore aveva rimarcato quanto il consulente del giudice durante il processo di primo grado, svoltosi in abbreviato e conclusosi con una condanna a 12 anni di carcere, aveva omesso di scrivere nel suo rapporto: ovvero che Quintino ha un padre gravemente schizofrenico, sindrome mentale che di fatto può trasmettersi per via ereditaria. Per Anna Pelleschi Steve era invece anche capace di partecipare al processo nonostante un riscontrato ritardo intellettivo e la storia triste di abbandono da parte del papà quando era ancora piccolo. Di tutt'altro parere era stato invece il perito della difesa Tiziano Meneghel: a suo giudizio Quintino avrebbe un quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni

Lavvocato Miotti, nel ricorso, ha non solo argomentato che la schizofrenia è ereditaria ma ha anche sottolineato che combinata con l'assunzione di marijuana (il ragazzo aveva fumato prima del fatto) può creare un picco di “psicosi da delirio allucinante". L'incarico, che i giudici veneziani hanno affidato ad un medico che alle spalle una esperienza nel Rems di Nogara (Verona), verrà formalizzato nella prossima udienza fissata per il 23 aprile.