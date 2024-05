Rampolli di famiglie "bene" spacciavano cocaina, nei guai due giovani

Insospettabili e all'apparenza rispettabili, rampolli di famiglie "bene" di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Però con il vizio dello spaccio di cocaina, che gli aveva già fatti finire nei guai in passato. Venerdì un 28enne e un 25enne, sono stati arrestati dai carabinieri di Castelfranco Veneto che erano da tempo alle calcagna dei due trafficanti di cocaina. Oggi sono comparsi davanti al gip di Treviso per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, difesi dagli avvocati Fabio Pavone e Rossella Martin. Il giudice, considerato anche che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha deciso la conferma della custodia cautelare per il 25enne - privo di una residenza e che sarebbe stato ospite di un conoscente - mentre il 28enne è finito ai domiciliari.

I "pusher" sono stati fermati mentre, a bordo di un'auto, cedevano la "polvere bianca" a un paio di clienti. Sottoposti a perquisizione personale e presso dove abitavano, sono stati trovati in possesso di una quarantina di grammi di cocaina già suddivisa in più di settanta dosi pronte per la vendita, circa 8mila euro in contanti e di materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Il 28enne e il 25enne, già finiti nella rete degli inquirenti per fatti specifici, sarebbero stati molto attivi nel mercato della droga tra le piazze di Padova, San Martino di Lupari e Riese Pio X.