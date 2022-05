Fienile in fiamme, al lavoro i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto

Un incendio, divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 5 maggio, ha seriamente danneggiato un fienile di un'azienda di via Costanza, a Spineda di Riese Pio X. L'allarme è scattato attorno alle 22 e ha portato ad intervenire tre squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. I danni sono stati fortunatamente limitati, così come i disagi. Lambito dal fuoco anche un trattore che si trovava posteggiato poco distante. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.