Omicidio a Riese Pio X, Vanessa era incinta

Vanessa Ballan era incinta. E da tre settimane aveva lasciato il lavoro all'Eurospin di Riese Pio X, dove faceva la cassiera, per entrare nel periodo di maternità. E' questa la terribile e sconvolgente novità relativa all'omicidio della 26enne, avvenuto nel corso della mattinata di oggi 19 dicembre, proprio davanti alla sua porta casa in via Fornasette nella frazione di Spineda.

«Era una ragazza tranquilla - dice Sphora Longo, una collega di Vanessa - non aveva mai esternato nessuna preoccupazione. Non c'era nulla che la turbasse, tanto meno i rapporti con chi lavorava con lei. Naturalmente ci possono essere stati dei battibecchi ma nessuno le aveva fatto delle avance o cose simili. Aveva lasciato il posto da circa tre mesi perché era incinta, credo che avesse scoperto di essere in stato interessante circa tre mesi fa. Quando ho saputo quello che è successo sono rimasta scioccata».

«Conosco la famiglia del compagno - spiega invece Ines Pagnon - gente per bene, semplice, dei grandi lavoratori. La madre di Nicola (il fidanzato, n.d.r.) era felicissima del fatto che ci fosse un nuovo arrivo, non vedeva l'ora di poter abbracciare il suo secondo nipotino. Quella di Vanessa era una bella famiglia, unita e per quello che ne so anche molto felice. La notizia ha sconvolto tutta la nostra comunità, non riusciamo a trovare un "perché" a quello che è successo».