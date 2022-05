Ancora sangue sulle strade della Marca: auto contro furgone, un morto e quattro feriti

E' di un morto, un 85enne di Montebelluna, Corrado Visentin, e quattro feriti lievi il tragico bilancio di un incidente avvenuto alle 17.20 circa a Spineda di Riese Pio X, in via Cendrole, all'incrocio con via Costanza. A scontrarsi, per cause ancora al vaglio della polizia locale, un furgoncino e un'auto Peugeot. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118. Per uno degli occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. A svolgere i rilievi è stata la polizia locale della Castellana: a causare l'incidente ci sarebbe una precedenza non rispettata. Visentin è la ventesima vittima della strada in provincia di Treviso dall'inizio del 2022.