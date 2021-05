Un metro cubo di rifiuti abbandonati al supermercato Spak: trovata la responsabile

Su segnalazione della polizia locale, gli addetti del Consiglio di Bacino Priula hanno effettuato un sopralluogo al supermercato Spak di Treviso, dov'è stato ritrovato nelle scorse ore un metro cubo di rifiuti abbandonati.

Le riprese delle telecamere presenti sul posto hanno permesso di appurare che lo scarico era avvenuto da parte dello stesso soggetto in più riprese; grazie a ulteriori indagini svolte dalla vigilanza del Bacino Priula, è stato possibile individuare l’autore dell’illecito: si tratta di una residente nel Comune di Treviso già nota in passato per episodi di abbandono di rifiuto e che ora verrà sanzionata con una multa di 600 euro. «In passato i nostri vigili ambientali, con la polizia locale, si erano già recati da questa cittadina per consegnare i contenitori dei rifiuti e spiegarne il corretto utilizzo - ha dichiarato Paolo Contò, direttore del Consiglio di Bacino Priula - Purtroppo si tratta di situazioni complesse da risolvere, caratterizzate da marginalità sociale e difficoltà nel rispetto delle regole: in questi casi, l’individuazione e la sanzione rappresentano un primo passo per far capire a queste persone l’impatto dei loro comportamenti sulla collettività e sull’ambiente».

Contarina ha individuato anche i responsabili di un abbandono di dieci sacchi rinvenuto presso il Solemarket di Santa Bona Nuova: dall’ispezione dei materiali, costituiti principalmente da rifiuto indifferenziato di origine domestica, è emerso un indizio che ha portato la vigilanza ambientale ad una famiglia in situazione di disagio sociale, composta da cinque persone e dotata, anche in questo caso, di contenitori per la gestione dei rifiuti non correttamente utilizzati. Anche per loro scatterà una multa di 600 euro.