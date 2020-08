Ferma il furgone, getta i rifiuti in strada e se ne va: caccia all'ecovandalo

Scarica due sacchi pieni di spazzatura all'incrocio di via Madonna delle grazie e si allontana a tutta velocità. Rabbia e sconcerto nella frazione di Colbertaldo a Vidor, dove un residente della zona ha segnalato su Facebook l'ennesimo ecovandalo in azione.

La segnalazione è stata pubblicata lunedì mattina, 24 agosto, su Facebook. Il testimone che ha pubblicato la foto dei sacchi abbandonati ha assistito alla scena in prima persona: l'ecovandalo è arrivato all'incrocio tra via Madonna delle grazie e via Rovede al volante di un furgone Fiat Fiorino bianco. Dopo essersi fermato ha scaricato i due sacchi sul ciglio della strada ed è ripartito a tutta velocità. «Purtroppo non ho fatto in tempo a prendere la targa» ha commentato il testimone oculare, incredulo per l'accaduto. Il sindaco di Vidor, Albino Cordiali, ha commentato la notizia con queste parole: «Abbiamo a che fare con dei veri e propri vandali. Non mi viene in mente altro termine per definire chi si comporta in questo modo. Un gesto del genere non ha davvero alcun senso. A Vidor il servizio di raccolta rifiuti è ottimo e i due sacchi sono stati abbandonati a poco più di un chilometro di distanza dall'ecocentro locale. Che fatica gli costava smaltirli nel modo corretto? Questa gente crede di essere furba ma non riesce a capire che crea un danno a tutta la comunità. Ci vogliono multe salate, l'ecovandalo è stato visto dal testimone. In zona non ci sono telecamere ma cercheremo nei sacchi abbandonati eventuali scontrini o tracce che possano aiutarci a risalire all'identità del responsabile e a incastrarlo» conclude il primo cittadino.