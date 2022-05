Rifiuti e degrado a Villa Olivi: scomparsa persino una bandiera della pace

"Purtroppo dobbiamo segnalare ancora una volta che il parco di Villa Olivi viene lasciato da qualche persona in condizioni pietose". Esordisce così, con un post affidato a Facebook, la Biblioteca di Breda di Piave in merito a quanto successo nelle scorse ore in paese. "Le foto sono significative. I cestini sono più di uno e come si vede ce ne sono di vuoti, basta fare pochi passi e gettare le immondizie in quelli liberi. Tra l'altro ci sembra che la bottiglia dell'olio per friggere non sia un rifiuto da conferire nel cestino pubblico - continuano dalla biblioteca - Segnaliamo anche che è sparita la bandiera della Pace che avevamo esposto esternamente, con fiducia nel senso civico dei cittadini. Speriamo che essa possa sventolare in un bellissimo posto e che chi l'ha presa condivida con noi gli ideali di pace e fratellanza".