Rifiuti abbandonati nella golena del Piave: interrogazione al sindaco

Degrado e rifiuti abbandonati nell'area verde di Passo Barca a Falzè di Piave. Dopo i casi scoperti nelle ultime settimane, i consiglieri comunali di "Proposta Civica", Natale Grotto e Angela Marsura, hanno deciso di presentare un'interrogazione con risposta scritta al sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova.

«Sono decenni che le amministrazioni che si sono succedute hanno investito nella zona di Passo Barca con pulizie, aree attrezzate e opere culturali, che ora devono essere solo mantenute e valorizzate - commentano i due consiglieri comunali - Il periodo estivo e la frequentazione intensa richiedono però una pulizia costante per scongiurare il progressivo aumento del degrado, oltre a maggiori controlli per la mancanza di senso civico sempre più dilagante».

«L'abbandono di rifiuti è un comportamento vietato e punito dalla Legge, con sanzioni pecuniarie (se non più gravi). Il controllo e la contestazione delle violazioni sono di competenza delle istituzioni, in primis del Comune. E' evidente - concludono Grotto e Marsura - uno scarso interesse alla tutela e conservazione del luogo, particolarmente nei periodi di massima frequentazione. Da giorni presso l’area pubblica comunale e golenale in riva al fiume Piave, sono presenti rifiuti di vario genere, avanzi di cibo, confezioni di plastica per generi alimentari, bottiglie e lattine. Per questi motivi abbiamo deciso di presentare un'interrogazione comunale con risposta scritta al sindaco Mirco Villanova».