Guasto al riscaldamento: «Poliziotti al freddo da un mese»

«Da circa un mese il personale che presta servizio al piano terra della Questura di Treviso, (stradale, volanti ed anche Ufficio immigrazione), causa guasto all'impianto, stanno lavorando in ambienti privi di riscaldamento».

La denuncia arriva, lunedì 30 gennaio, dalla Segreteria Provinciale del Coisp di Treviso. Per ovviare a questo disagio che doveva essere temporaneo, l’amministrazione, ha messo a disposizione di quegli uffici delle stufette elettriche che, come si può ben immaginare, danno un aiuto solo parziale agli operatori. «Nel terzo millennio, vedere che i poliziotti di Treviso, che lavorano dentro una struttura tanto elogiata nel passato, si ritrovano a redigere atti, fare accertamenti ed attività burocratica per la collettività seduti dietro una scrivania in ambienti freddi è una cosa inaccettabile - continuano dal sindacato -. Certamente, l’amministrazione stessa, che dovrebbe tutelare i poliziotti che lavorano a Treviso, non dovrebbe limitarsi a trovare paliativi minimi come stufette di emergenza per risolvere i problemi, ma non sta a noi giustificare o contestare l’operato di chi comanda. Di certo, non possiamo accettare il fatto che da circa un mese i poliziotti, che forniscono continuamente un servizio alla collettività vengano lasciati in condizioni di disagio totale lavorando in ambienti riscaldati da stufette nel silenzio di chi dovrebbe tutelarli. Vista la scarsa risoluzione del problema da parte dei vertici della Polizia di Stato trevigiana, speriamo che con questa pubblica denuncia qualcuno provveda a far in modo di ripristinare i dovuti ambienti di lavoro dei poliziotti della Marca».