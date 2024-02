Rischia di soffocare mentre mangia in mensa: salvato dalle operatrici scolastiche

Un boccone andato di traverso durante il pranzo in mensa ha rischiato di costare la vita a un bambino di soli 7 anni, iscritto in una scuola elementare di Treviso. Lo studente, mentre mangiava con i compagni, non è più riuscito a ingurgitare un boccone rimasto incsastrato in gola, rischiando il soffocamento. Il cibo era bloccato e lui non riusciva a sputarlo. Solo l'intervento immediato di due operatrici di Cooperativa Comunica ha scongiurato il peggio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una scuola primaria del capoluogo. A dare per primi l'allarme sono stati i compagni del bambino di sette anni. Con gran sangue freddo una delle due operatrici scolastiche ha praticato la manovra di Heimlich al bambino, salvandogli la vita. Le due donne, professioniste esperte poco più che 40enni impegnate a seguire i bambini delle elementari nel tempo integrato, hanno messo in pratica alla perfezione le tecniche imparate durante i corsi di formazione e primo soccorso. Il bambino, dopo i primi tentativi andati a vuoto, ha sputato il cibo riprendendo a respirare. Ora è salvo e in buone condizioni grazie all'intervento delle due operatrici. Un lavoro di squadra che solo grazie alla loro competenza e sangue freddo ha avuto un lieto fine.