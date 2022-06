Rissa con accoltellamento in piazza a Spresiano: feriti due 24enni

A soli tre giorni di distanza dalla rissa tra minorenni in stazione a Lancenigo, un nuovo episodio di violenza scuote la provincia di Treviso. Lunedì sera, 31 maggio, verso le 23.45 due bande di ragazzi stranieri si sono fronteggiati fuori da un bar di Piazza Rigo, in pieno centro a Spresiano. Le persone coinvolte sarebbero al massimo otto, tutti stranieri di varie etnie, ma al momento sono stati identificati solo i due giovani feriti. Si tratta di A.C. e Y. Z., 24 anni entrambi, originari del Maghreb.

Sul posto, per mettere fine alla rissa, è stato necessario l'intervento di quattro pattuglie dei carabinieri insieme ai sanitari del Suem 118. I due 24enni hanno riportato varie ferite da taglio: il primo dei due se l'è cavata con alcuni giorni di prognosi mentre il secondo è tutt'ora ricoverato in ospedale avendo riportato lesioni più gravi. Le indagini sull'accaduto sono a cura dei militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura di Treviso. In Piazza Rigo non sono stati trovati le armi o gli oggetti contundenti con cui i due ragazzi sono stati feriti.