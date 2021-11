Rissa al Bar Bixio: cinque giorni di chiusura e sospensione della licenza

Il Questore di Treviso ha sospeso la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al "Bar Bixio" per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il provvedimento prevede la chiusura temporanea del locale per 5 giorni ed è stato notificato alla titolare nel corso della mattinata di mercoledì 17 novembre da parte della polizia amministrativa.

La sospensione della licenza è la conclusione di un procedimento avviato dopo un episodio di lite tra cittadini dell’Est Europa, uno dei quali rimasto ferito all'esterno del locale. Il bar è sempre stato oggetto di particolare attenzione da parte della polizia di Stato che ha più volte riscontrato negli ultimi mesi la presenza di persone con procedimenti penali in corso. Il provvedimento non costituisce una sanzione per il bar, ma è volto solo ad evitare la prosecuzione di una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica. L'attività si inserisce in una serie di controlli svolti dalla Questura di Treviso nei confronti di bar e negozi del capoluogo di Marca.